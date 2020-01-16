Марин Ле Пен снова поборется за президентское кресло

Марин Ле Пен снова готовится к выборам. О своем намерении побороться за президентское кресло в 2022-м, а в случае неудачи, и в 2027 году, заявила сама лидер французского ультраправого движения "Национальное объединение". По ее словам, нынешний глава государства Эммануэль Макрон уже запустил свою кампанию.

"Я много думала и приняла решение. Моя цель - подготовить проект национального единства, в центре которого - великая Франция, проект, объединяющий граждан вне зависимости от того, откуда они родом, проект, совершенно новый, способный поставить Францию на ноги", - заявила она.

Финалистка президентской гонки 2017 года обещает уже в ближайшее время разъяснить свою позицию по вопросам национальной безопасности, а также отмечает: сегодняшние манифестации "желтых жилетов" и противников пенсионной реформы и есть главные темы "завтрашних" президентских дебатов.

Она рассчитывает повторить успех майских выборов в Европарламент, когда ее "Национальное объединение" обогнала партию Макрона.

Кандидатура Ле Пен будет выдвинута, если ее поддержат однопартийцы.