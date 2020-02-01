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Бельгия

Как встретили "брексит" в Брюсселе

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 Кнарик Хачатрян
Как встретили "брексит" в Брюсселе
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euronews
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Стихийный митинг состоялся в пятницу вечером у здания Европарламента в Брюсселе. Люди пришли сюда с флагами Великобритании и Евросоюза, среди них много британцев, работающих в бельгийской столице, а также бывших британских евродепутатов. Ближе к полуночи, которая знаменовала официальный выход королевства из ЕС, собравшиеся запели шотландскую старинную песню прощанья. Затем был исполнен европейский гимн. Ранее на этой неделе так же прощались со своими уходящими британскими коллегами евродепутаты.

За несколько часов до этого флаги Великобритании уже убрали из здания Европейского совета, был спущен "Юнион Джек" и с флагштока на площади перед зданием Европарламента в Брюсселе. А над входом в представительством Великобритании в бельгийской столице нет больше флага Евросоюза.

От европейской символики избавляются и в Соединённом королевстве, реализовавшем результаты референдума 2016 года, на котором около 52% британцев поддержали "брексит". Закон о выходе из Евросоюза королева Великобритании Елизавета II подписала 23 января.

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