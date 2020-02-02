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Франция

Первый удар "брексита" - по французским рыбакам

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 Кнарик Хачатрян
Первый удар "брексита" - по французским рыбакам
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Едва вступив в силу, "брексит" уже обернулся негативными последствиями для французских рыбаков. В субботу власти Гернси приостановили доступ их судов к акватории острова в проливе Ла-Манш. Действие разрешавшей доступ Лондонской конвенции истекло в полночь 31 января.

Гернси и Джерси вблизи французского побережья входят в состав нормандских островов. Они не часть Великобритании, хотя это владение британской короны. Гернси не входил в ЕС, но был частью его таможенной территории. После "брексита" положения переходного периода между Британией и ЕС на него не распространяются.

Чтобы вновь открыть доступ к водам Гернси, кормившим многих французских рыбаков, нужно ввести процедуру индивидуальных разрешений, но это не смогли предусмотреть. Министерство сельского хозяйства и рыболовства Франции гарантирует, что договоренность будет найдена в течение недели.

От британских вод зависят рыбаки 8 стран Евросоюза, и в первую очередь Франции. Рыбалка в этих водах составляет 30% их оборота. Этот вопрос будет одним из самых острых на переговорах между Лондоном и Брюсселем.

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