Китай: выставочный центр превратили в госпиталь

Сотни пустых больничных коек расставлены на месте Китайского культурного выставочного центра в Ухани. Площадка превратилась во временный госпиталь, где ожидают пациентов, зараженных коронавирусом. Здесь, а так же в расположенном неподалеку здании гимназии, могут разместить 3400 человек. Число заболевших в Китае уже превысило 20 тысяч. Зафиксировано 425 летальных исхода. Наибольшее число инфицированных зарегистрировано в провинции Хубэй, откуда началось распространение коронавируса. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Препятствовать распространению коронавируса пытаются в Международном аэропорту Куала-Лумпура (Малайзия). Уборщики в масках и перчатках обрабатывают поручни, перила, кнопки в лифтах, багажные тележки, всё, к чему могут прикасаться пассажиры и сотрудники воздушной гавани. По словам старшего менеджера по обслуживанию терминалов, это делается для того, чтобы люди чувствовали себя в безопасности. Четвертого февраля власти Малайзии подтвердили первый случай заражения новым вирусом подданного страны. Об этом сообщил министр здравоохранения Зулкифли Ахмад. Глава ведомства также уточнил, что "общее число инфицированных достигло 10". Остальные - граждане Китая, выходцы из провинции Хубэй.
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