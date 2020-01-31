В России выявлены первые два случая заболевания коронавирусом - Голикова

В России выявлены два случая заболевания коронавирусом, оба инфицированных - граждане Китая, сообщила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова.

"Службами Роспотребнадзора на территории РФ выявлено двое больных новой инфекцией коронавируса - в Забайкальском крае и Тюменской области. Они находятся под жестким наблюдение, изолированы, им оказывается необходимая помощь. Оба граждане Китая", - сказала она.

Ранее российское правительство создало официальный штаб по борьбе с коронавирусом. Штаб возглавила вице-премьер Татьяна Голикова.

31 декабря 2019 года Китай уведомил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о пневмонии неизвестного типа в Ухане - крупном торгово-промышленном центре с населением более 11 млн человек. 7 января удалось установить возбудитель болезни - вирус 2019-nCoV.

Помимо КНР, заболевание выявлено еще в 21 стране, в том числе в РФ. ВОЗ признала вспышку в КНР чрезвычайной ситуацией международного масштаба. К настоящему времени общее число зараженных новым коронавирусом превысило 9,8 тыс., более 200 человек умерли.