Как не заразиться коронавирусом?

В попытке сдержать вспышку нового опасного коронавируса 2019-nCoV Китай ввел карантин в 13 городах, заблокировав в них более 38 млн человек. Многие страны возвращают своих граждан на родину и прекращают авиасообщение с Китаем, а Россия даже закрыла границу с КНР на Дальнем Востоке.

Насколько подобные меры действенны в сдерживании вируса и как можно себя обезопасить от эпидемии?

Может ли карантин сдержать коронавирус?

Коронавирусы - это вирусы, которые могут передаваться между людьми и животными. В начале 2000-х годов в Китае уже произошла аналогичная вспышка другого коронавируса - тяжелого острого респираторного синдрома (SARS). Особенностью нового nCoV является его чрезмерная "летучесть", которая приводит к повышенной возможности заражения.

По мнению экспертов, пока сложно понять, насколько эффективной окажется стратегия по закрытию въездов и выездов из целых городов из-за неполноты данных. "Оценить эффективность карантина можно после того, как мы поймем, как вирус передается и как быстро инфицированный человек может его распространить", - сказал Euronews профессор молекулярной микробиологии и иммунологии американского Университета Джона Хопкинса Эндрю Пекош.

"Мы стараемся избегать подобных решений, поскольку люди начинают паниковать и пытаются покинуть район, находящийся под карантином", - сказала эксперт Имперского колледжа Лондона доктор Натали МакДермотт.

На сегодняшний день известно о более, чем 7700 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Большинство из них зафиксированы в Китае, где заболевание уже распространилось на все регионы страны. От него уже погибли 170 тысяч человек. О случаях заражения сообщили Таиланд, Франция, Индия, США и другие страны.

По мнению вирусолога Колумбийского университета Нишая Мишры, несмотря на то, что карантин может быть эффективным решением, Китай слишком поздно отреагировал на угрозу.

Защитит ли маска от коронавируса?

Использование масок в первую очередь целесообразно для самого носителя вируса, считают эксперты. "Если вы болеете и надели маску, вы не станете кашлять в руку и тем самым не передадите вирус через предметы или рукопожатие", - подчеркнула МакДермотт.

По ее словам, обычные марлевые маски не эффективны для защиты от заражения. Чтобы обезопасить себя, необходимы специальные респираторы. "Часто они стоят дорого, - сказала Макдермотт, - но другие маски намокают от дыхания, и когда на них попадает вирус, они становятся опасны".

Эпидемологи также советуют чаще мыть руки и держаться на расстоянии от больных людей.

Российский Минздрав в четверг опубликовал на своем сайте временные рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, посоветовав использовать при лечении коронавирусной инфекции рибавирин, лопинавир/ритонавир и рекомбинантный интерферон бета-1b.

Нужно ли ужесточить санитарные нормы на рынках?

Рынок в Ухани. AP

NCoV - появился на оптовом в китайской Ухани, где, по данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, продавались различные виды животных и приготовленные из них блюда. По мнению экспертов, именно контакт экзотических или домашних животных с едой - возможная причина распространения вируса на человека.

"На рынках, где продают живых животных, они вступают в тесный контакт с людьми. Это облегчает перемещение вирусов и бактерий между видами, - сказал Пекош. - За последние 30 лет рынки стали источником многих инфекций, передающихся между животными и человеком".

По его словам, для защиты от межвидовых вирусов необходимо ужесточить санитарные нормы на рынках, а также употреблять в пищу только правильно промытое и хорошо приготовленное мясо. Пока нет достоверной информации о том, от какого животного произошел новый коронавирус. По словам экспертов, большинство подобных заболеваний передается от диких животных.