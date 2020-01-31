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Германия

В Германии заболел ребёнок

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 Павел Барсуков
В Германии заболел ребёнок
Авторское право
Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved - Matthias Schrader
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В Германии подтверждён первый случай коронавируса у ребёнка. Заболел сын одного из уже зарегистрированных пациентов. Общее число больных в Германии достигло шести, причём все пятеро взрослых — работники одной фирмы по производству автомобильных запчастей. Медики полагают, что деловые контакты с Китаем стали причиной вспышки.

Андреас Цапф, департамент здравоохранения Баварии:

"Пациент, 33 лет, сотрудник компании в Штарнберге, 21-го января принимал участие в семинаре, на котором присутствовала гражданка Китая. После того, как она вернулась домой, у неё был выявлен коронавирус, и её госпитализировали".

Сейчас фабрика остановлена, врачи проверили более сотни человек, контактировавших с больными. Из-за того, что заболел ребёнок, власти федеральной земли рассматривают возможность введения профилактических мер в детских садах и школах.

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