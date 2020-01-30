Британцы, сожалеющие о выходе Соединённого Королевства из Евросоюза, посадили у здания Европейского парламента в Брюсселе дуб, символизирующий общие корни. Саженец был привезён из Великобритании. Активисты пришли на церемонию с плакатами "Сажаем для будущего", "Наши корни - европейские" и "Растём вместе".