Коронавирус: новые случаи летальных исходов и заражения

Во Франции - пятый пациент, у которого нашли коронавирус. Это женщина, дочь уже заболевшего китайского туриста, находящегося в тяжелом состоянии.

Вход в парижскую больницу Bichat, в которой работает НИИ инфекционных болезней, именно тут содержатся в карантине несколько зараженных коронавирусом AP Photo, all rights reserved

Трое других инфицированных - супружеская чета граждан Китая и француз китайского происхождения, они переносят недуг легче, их разместили в карантине в стационарах Бордо и Парижа.

Министр здравоохранения Франции Аньес Бузен после заседания правительства сообщила последние сведения, касающиеся эвакуации французских граждан и граждан других европейских стран.

Профессор-вирусолог Яздан Яздапаннах (в центре) координирует работу медиков по предотвращению распространения инфекции коронавируса во Франции AP Photo, all rights reserved

По просьбе Брюсселя эту операцию организует официальный Париж.

"Первые репатриированные французы вернутся в страны в пятницу, этими рейсами мы эвакуируем тех, у кого нет очевидных симптомов заражения. По возвращении им предстоит пройти двухнедельный карантин, без каких бы то ни было контактов с внешним миром", - подчеркнула глава ведомства.

За сутки количество смертей выросло более, чем на четверть - накануне было зарегистрировано 132 летальных исхода, к утру четверга стало известно о 170 таких случаев.

Количество зараженных приближается к 8 тысячам человек.

Это почти вдвое больше, чем при вспышке атипичной пневмонии, зарегистрированной 17 лет назад.

Франция обратилась к ЕС с просьбой ввести в действие механизм, предполагающий повышенные меры по защите населения Евросоюза от дальнейшего распространения инфекции.

Руководитель департамента экстренных ситуаций ВОЗ Майкл Райан: "Сегодня требуется максимальная готовность всего международного сообщества, чтобы справиться со вспышкой эпидемии, вне зависимости от географических границ".

Тем временем австралийские микробиологи, вслед за своими коллегами из Германии, сумели расшифровать не только геном, но и, как сообщается, вырастить коронавирус в лабораторных условиях.

Старший научный сотрудник "Доэрти институт" Джулиан Дрюс заявил прессе следующее: "Наша работа - часть усилий научного мира, мы отвечаем таким образом на запросы медиков и органов здравоохранения тех стран, в которых зарегистрированы случаи заражения, включая, разумеется, и Австралию".

Авиаперевозчики отменяют рейсы в Китай, мера вводится, начиная с февраля и вплоть до конца марта: вслед за British Airways на подобный шаг пошло руководство Finnair и Cathay Pacific.

Отменены и матчи китайского футбольного первенства.

В Японии, где имеется 11 заболевших, создан специальный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

В Приморском крае, как сообщает ТАСС, пограничники будут работать, как сообщает губернатор Олег Кожемяко, на прием российских туристов, возвращающихся из Китая.