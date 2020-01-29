Коронавирус бьёт по туризму и ресторанам

Темпы экономического роста Китая в первом квартале этого года могут упасть ниже 5% ВВП из-за вспышки коронавируса. С таким мнением выступили эксперты китайской Академии наук. Этот прогноз исходит из предположения, что пика эпидемия достигнет в первой половине февраля и завершится к концу марта.

В первую очередь происходящее ударило по воздушному сообщению и туризму. Иностранцы отказываются от поездок в Китай или не могут туда попасть — так, компания British Airways уже приостановила все рейсы в эту страну.

А самим китайцам стало гораздо сложнее отправиться в отпуск из-за жёсткого контроля на границах и карантина целых мегаполисов, и это ударяет уже по экономике соседних государств.

Раджив Бисвас, экономист IHS Markit:

"Удар пришёлся по многим странам Азии, поскольку их туристическая отрасль сильно зависит от туристов из Китая. Поэтому такие страны, как Таиланд, Сингапур, Малайзия и даже Япония понесут большие убытки в течение следующих недель".

Внутри страны практически парализована работа компаний в изолированных городах. Впрочем, пока это не очень заметно, поскольку большинство предприятий и так закрываются на время новогодних праздников.

Международные организации предпринимают собственные меры. "Старбакс" закрыла более половины из 4000 своих кафе, чтобы обезопасить сотрудников и помочь властям страны в сдерживании эпидемии. "Эппл" пока работу не приостанавливает, но опасается заметного снижения доходов.