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Испания

"Провальный" январь: тысячи испанцев лишились рабочих мест

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 Мария Горковская
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"Провальный" январь: тысячи испанцев лишились рабочих мест
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За прошедший месяц своих рабочих мест в Испании лишились 244 тыс. человек. Министерство труда и социального обеспечения связывает негативную динамику с завершением рождественских канинкул и, следовательно, с окончанием многих временных контрактов в сфере туризма и торговли.

Хотя подобные январские "провалы" рынка труда - обычное для Испании дело последние 25 лет, нынешние показатели худшие с 2014 года.

По сравнению с декабрем, число официально зарегистрированных в национальных центрах занятости увеличилось на 2,8% и в целом составило 3,25 млн человек.

По количеству безработных Испания занимает в Евросоюзе второе место после Греции.

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