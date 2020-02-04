"Провальный" январь: тысячи испанцев лишились рабочих мест

За прошедший месяц своих рабочих мест в Испании лишились 244 тыс. человек. Министерство труда и социального обеспечения связывает негативную динамику с завершением рождественских канинкул и, следовательно, с окончанием многих временных контрактов в сфере туризма и торговли.

Хотя подобные январские "провалы" рынка труда - обычное для Испании дело последние 25 лет, нынешние показатели худшие с 2014 года.

По сравнению с декабрем, число официально зарегистрированных в национальных центрах занятости увеличилось на 2,8% и в целом составило 3,25 млн человек.

По количеству безработных Испания занимает в Евросоюзе второе место после Греции.