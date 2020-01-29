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Россия

Коронавирус: проверки в российских аэропортах

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 Юрий Смирнов
Коронавирус: проверки в российских аэропортах
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РТР
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Роспотребнадзор проводит в аэропортах России обследование на коронавирусную инфекцию всех прибывающих из Китая. Во всех пунктах пограничного контроля пассажиров обследуют тепловизорами. Человек с симптомами ОРВИ госпитализируется и обследуется лабораторно на весь перечень возможных возбудителей.

До сих пор носителей уханьского коронавируса в России выявлено не было. У госпитализированных с подозрением на заболевание, как правило, находят типичные возбудители острых вирусных инфекций. По данным Роспотребнадзора, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости на территории России не наблюдается.

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