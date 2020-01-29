Коронавирус: проверки в российских аэропортах

Роспотребнадзор проводит в аэропортах России обследование на коронавирусную инфекцию всех прибывающих из Китая. Во всех пунктах пограничного контроля пассажиров обследуют тепловизорами. Человек с симптомами ОРВИ госпитализируется и обследуется лабораторно на весь перечень возможных возбудителей.

До сих пор носителей уханьского коронавируса в России выявлено не было. У госпитализированных с подозрением на заболевание, как правило, находят типичные возбудители острых вирусных инфекций. По данным Роспотребнадзора, превышения среднемноголетних уровней заболеваемости на территории России не наблюдается.