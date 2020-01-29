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Ни туристов, ни заказов: в Ухани в одном из отелей класса-люкс, чтобы занять персонал, который скучает в отсутствие клиентов и гостей, руководство гостиницы ввело занятия производственной гимнастикой.

Ровно в 10:00 утра по сигналу все собираются в пустынном вестибюле, где под энергичное подбадривание тренера начинается зарядка.

Сколько продлится карантин, в котором находится Ухань и 16 других агломераций Китая, сегодня не может сказать никто.

В практически полной изоляции от остального мира находятся свыше 50 млн человек.

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