Ни туристов, ни заказов: в Ухани в одном из отелей класса-люкс, чтобы занять персонал, который скучает в отсутствие клиентов и гостей, руководство гостиницы ввело занятия производственной гимнастикой.
Ровно в 10:00 утра по сигналу все собираются в пустынном вестибюле, где под энергичное подбадривание тренера начинается зарядка.
Сколько продлится карантин, в котором находится Ухань и 16 других агломераций Китая, сегодня не может сказать никто.
В практически полной изоляции от остального мира находятся свыше 50 млн человек.
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