Музей восковых фигур Паноптикум в Гамбурге представил новую работу скульптора Готфрида Крюгера - экоактивистки Греты Тунберг.

В декабре 2019 года американский журнал Time назвал шведскую школьницу "Человеком года 2019". В то время ей было 16 лет (3 января ей исполнилось 17). Летом прошлого года правозащитная организация Amnesty International признала ее "Послом совести".

В августе 2019 года Тунберг пересекла Атлантику на яхте для участия в климатическом саммите ООН, который проходил в Нью-Йорке. На яхте, где девушка провела две недели, не было ни кухни, ни отопления, ни холодильника, ни ванной. Электричество обеспечивали солнечные батареи и ветряные турбины.

Грета отказалась летать самолетом из-за парниковых газов, выделяющихся во время полета, и в знак протеста против ущерба окружающей среде. Юная экоактивистка стала неофициальным предводителем молодежных протестов "во имя климата".