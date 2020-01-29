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Эти видеокадры, обнародованные пожарной службой австралийского штата Новый Южный Уэльс, демонстрируют с какой ошеломляющей скоростью может распространяться огонь. Бригада пожарных прибыла к месту возгорания для защиты частной собственности. Однако через некоторое время огнеборцы были вынужден покинуть опасный район из-за раздувавшего пламя сильного ветра, порывы которого достигали 100 километров в час. Огонь перекинулся из лесного массива к дороге всего за три минуты. Тем не менее пожарным, как сообщается удалось выполнить свою миссию. Видео было снято 4 января и распространено 29 января.

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