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Польша

Польская оппозиция сменила лидера

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 Павел Барсуков
Польская оппозиция сменила лидера
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TVP
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Крупнейшая оппозиционная партия Польши, "Гражданская платформа", получила нового лидера. Движение возглавит экс-министр юстиции Борис Будка. На внутрипартийных выборах его поддержали более 80% избирателей, он обошёл троих соперников. В избиркоме партии результат назвали "надёжным мандатом и хорошими перспективами на будущее". Официально итоги голосования будут объявлены в среду, и тогда же Будка вступит в должность.

Борис Будка, избранный лидер "Гражданской платформы":

"Я уже получил множество поздравлений, в том числе от моих политических противников. Очень мило с их стороны меня поздравить. Но теперь время поздравлений кончилось".

Предыдущий лидер партии Гжегож Схетына в начале января объявил, что не собирается переизбираться. По его словам, "Гражданской платформе" необходимо обновление. Однако кандидат, которого поддерживал Схетына, уступил Будке.

На октябрьских парламентских выборах польская оппозиция показала не самый выдающий результат. Коалиция во главе с "Гражданской платформой" получила 27% голосов.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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