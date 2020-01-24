Последствия "Глории"

Последствия шторма "Глория" на восточном побережье Испании: затопленные рисовые плантации и сельхозугодья в дельте реки Эбро в Каталонии. Выращивание риса имеет важное значение для сельскохозяйственной отрасли региона.
Наводнение также затронуло муниципалитет Саррья-де-Тер в провинции Жирона в составе автономного сообщества Каталония.
Тем временем число погибших в результате сильного шторма, обрушившегося на восточное побережье Испании, возросло до 13.
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