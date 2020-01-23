Нашествие пустынной саранчи в Африке

Самое масштабное за последние 25 лет нашествие пустынной саранчи на востоке Африки. Оно несет беспрецедентную угрозу продовольственной безопасности в беднейших странах мира. Одна из причин нашествия — необычные погодные условия. Фермеры Кении просят правительство принять меры как можно скорее. Стихийное бедствие также отмечено в Сомали, Эфиопии, Судане, Джибути и Эритрее.