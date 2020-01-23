Форум долга и памяти в Иерусалиме

В четверг в Иерусалиме в мемориальном комплексе "Яд Вашем", посвященном Катастрофе (Shoah) европейского еврейства во Второй мировой войне, начинается Всемирный, пятый по счету, форум памяти Холокоста, мероприятие проводится на высшем уровне.

Организатор и инициатор, президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор за несколько часов до открытия форума заявил, что"уровень тяжелых случаев проявления антисемитизма стремительно растет, постепенно приближаясь к предвоенному".

Среди тех, кто помог организации нынешнего саммита - президент Израиля Реувен Ривлин. На торжественном ужине он, в частности. заявил: "Я очень надеюсь, и за надежду я возношу сегодня молитву, чтобы все лидеры, все государственные деятели, находящиеся с нами в этом зале были едины в борьбе с антисемитизмом и экстремизмом, это наш общий долг".

Нынешнее событие - особое, дата его проведения не случайна - 27 января исполнится 75 лет с того момента, как Красная Армия освободила самый крупный нацистский лагерь униточжения "Освенцим", который многие западные историки называют "Аушвицем-Биркенау", или "Бжезинкой". Это название польского населенного пункта, рядом с которым была расположена эта фабрика смерти.

В числе приглашенных на саммит - президент России Владимир Путин, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон.

До начала работы форума президент Израиля провел несколько двусторонних встреч, в частности, с французским лидером Макроном EPA, ATEF SAFADI

США будет представлять вице-президент Майкл Пенс.

В форуме отказались участвовать президенты Польши и Литвы.

Освенцим, расположенный на территории Польши, сичтается самым крупным лагерем смерти. В нем были уничтожены не менее полутора миллионов человек AP Photo/Czarek Sokolowski Czarek Sokolowski

Присутствует в Иерусалиме и президент Германи и Франк-Вальтер Штайнмайер. На встрече со своим израильским коллегой он подчеркнул: "Мы тут прежде всего для того, чтобы отдать дань памяти жертвам, но это не снимает с нас долга и обязанности постоянно находиться на страже, воюя с антисемитизмом, а также противостоять всем проявлениям расизма и расовой ненависти".

На мемориальный форум был также приглашен немецкий президент Франк-Вальтер Штайнмайер EPA, ATEF SAFADI

Когда солдаты Красной Армии вошли в Освенцим, они обнаружили пустые бараки, большинство узников были уже угнаны в другие лагеря уничтожени я Markus Schreiber/AP Photo

Когда советские солдаты вошли в Освенцим, они, помимо оставшихся в живух узников, они миллионы мужских и дамских костюмов и десятки тысяч пар обуви, включая детские ботиночки. Всего, как подсчитали историки, в Освенциме были уничтожены свыше полутора миллионов человек, подавляющее большинство из них было евреями.