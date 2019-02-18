"Брексит" и "антисемитизм" довели до раскола в рядах лейбористов

Споры о «брексите» в британском парламенте довели до раскола в рядах лейбористов. Семеро членов палаты общин объявили о выходе из партии в знак протеста против подходов её лидера Джереми Корбина к проблеме выхода из ЕС. Одной из причин раскола стали обвинения в адрес партийного руководства в антисемитизме. Бывшие соратники Корбина говорят о разочаровании.

Есть ценности, которые очень дороги мне. И эти ценности постоянно и непрерывно оказываются под ударом, их принижают, их атакуют. Сегодня партия Лейбористов отказывается считать избирателей и нашу страну важнее партийных интересов. Я не могу оставаться в партии, которая, как бы горько ни было это осознавать, оказалась антисемитской на уровне организации. Люсиана Бергер член Палаты общин

Меня приводит в ярость то, что лейбористское руководство соучаствует в упрощении "брексита", который несёт большой экономический, социальный и политический ущерб нашей стране. Джереми Корбин и окружающие его люди оказались не на той стороне во многих международных вопросах: от России до Сирии, до Венесуэлы. Лейбористское правительство Корбина поставило бы под угрозу нашу национальную безопасность и отношения с партнёрами. Майк Гэйпс член Палаты общин

Джереми Корбин неоднократно отвергал обвинения в антисемитизме и заявил, что с разочарованием воспринял новости о нежелании парламентариев продвигать политику партии, «которая воодушевила миллионы людей на прошлых выборах».