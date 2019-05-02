В Instagram появился аккаунт погибшей во время Холокоста девочки

В Instagram набирает популярность аккаунт 13-летней венгерки Евы Хейман, погибшей в 1944 г. в Освенциме. Страница, у которой больше полумиллиона подписчиков, рассказывает реальную историю ее жизни, основанную на дневниковых записях.

Произошедшее с Евой рассказано в 70 "сториз", которые были опубликованы 1 и 2 мая - дни, когда Израиль вспоминает жертв Холокоста. История начинается в день рождения девочки, которая оживленно рассказывает о своей первой влюбленности и планах на будущее.

Постепенно тон коротких видео меняется, и зритель замечает, что на одежде Евы нашита звезда Давида, а нацисты переворачивают вверх дном ее дом. Последняя "сториз" была опубликована в четверг в 10 утра во время мемориальной сирены, которая прозвучала в Израиле в память о жертвах Холокоста. В ней Еву депортируют в Освенцим.

Проект был создан бизнесменом Мати Кочави и его дочерью Майей. "Современные люди забыли о трагедии Холокоста, - сказал Кочави в интервью Associated Press. - Для того, чтобы о ней напомнить, мы решили дать девочке, которая живет в 1944 г. смартфон, а не ручку и бумагу".

Контент для аккаунта был снят на Украине, в съемках участвовали 400 человек. "Мы фактически сняли кино, в котором воссоздали ее жизнь", - сказал бизнесмен.

Создатели изучили 30 дневников, но, по их мнению, именно у Евы много общего с современными подростками: "Во многих смыслах она очень современная девочка: ее родители в разводе, ей нравится мальчик, который не обращает на нее внимание, у нее есть лучшая подружка и она хочет стать журналистом, когда вырастет," - рассказала Майя.

Проект вызвал критику в социальных сетях. Его противники считают, что Instagram - неподходящая платформа для разговора о жертвах Холокоста. Кочави считает, что история девочки полна "добрых намерений и почтения". Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил в его защиту.

В годы Второй мировой войны от рук фашистов и их союзников погибли 6 миллионов евреев.