Франция будет решительно бороться с антисемитизмом

Франция намерена решительным образом продолжать борьбу против антисемитизма. Об этом заявил президент республики Эммануэль Макрон в ходе визита в Израиль. Макрон, который провел переговоры с исполняющим обязанности премьера Биньямином Нетаньяху, также намерен принять участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв Холокоста.

"Вопрос об антисионизме тесно связан в настоящее время с вопросом об антисемитизме, - сказал Макрон. - Отрицание существования Израиля как государства, является в том же время и антисемитизмом".

В числе гостей и участников Всемирного форума памяти жертв Холокоста - президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, который встретился с главой еврейского государства Реувеном Ривлиным.

"Прежде всего - это память и годовщина освобождения Освенцима, - сказал Штайнмайер. - Но мы также должны говорить о наших обязанностях, о нашей ответственности в том, что касается борьбы с антисемитизмом, расизмом и ненавистью".

Международный день памяти жертв Холокоста по решению ООН отмечается ежегодно 27 января. Он был установлен в память о том, что в этот день в 1945 году Красная Армия освободила расположенный на территории Польши Освенцим. В этом концлагере фашистами были уничтожены более миллиона евреев. Всего там погибли от 1,5 до 2 миллионов человек разных национальностей.