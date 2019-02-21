Макрон: "Антисионизм - это антисемитизм"

Антисионизм будет признан во Франции одной из форм антисемитизма. Такое обещание президент Пятой Республики Эммануэль Макрон дал во время встречи представителями Национального совета еврейских организаций. Французский лидер отметил, что антисемитизм будет трактоваться согласно рекомендациями Международного альянса памяти жертв холокоста.

Эммануэль Макрон выступает на ежегодном ужине CRIF Фото Рейтер

Кроме того, Макрон объявил, что что в мае в парламент будет внесен законопроект против пропаганды ненависти в интернете, одна из целей которого – борьба с расизмом и антисемитизмом.

Вместе с главой государства на ужине CRIF присутствовали члена кабмина, в частности, министр МВД Кристоф Кастанер Фото Рейтер

Брижит Макрон вместе с бывшим начальником ее мужа, владельцем банка "Ротшильд и сыновья" Давидом де Ротшильдом Фото Рейтер

Эммануэль Макрон работал несколько лет управляющим партнером банка "Ротшильд и сыновья", пригласил его занять это пост владелец банка давид де Ротшильд Фото Рейтер

"Франция, другие страны Европы и почти все демократические государства западного мира столкнулись со вспышкой антисемитизма. И он достиг беспрецедентного уровня со времен Второй мировой войны. Антисемитизм убивает – это то, что мы вновь видим во Франции в последние годы".

За несколько часов до выступления Макрона стало известно об осквернении еще одного еврейского кладбища – на этот раз в регионе Рона-Альпы, а в начале недели неизвестные исписали свастикой и другими нацистскими символами почти 100 могил на еврейском кладбище в Эльзасе. После этого по всей Франции прокатилась волна демонстраций против антисемитизма. В них приняли участие десятки тысяч человек, среди которых – видные французские политики, в том числе бывшие президенты Николя Саркози и Франсуа Олланд.