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Швейцария

Б. Пиккар: "Чистые" технологии сегодня стоят дешевле, чем 5 лет назад"

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 Елена Караева
Б. Пиккар: "Чистые" технологии сегодня стоят дешевле, чем 5 лет назад"
Авторское право
Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved - Markus Schreiber
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Из Давоса передает журналистка Euronews Изабель Кумар: "Эти хижины иглу выглядят почти, как настоящие жилища эскимосов. Но предназначены они не для повседневности и быта, а для обсуждения проблем с экологией и дискуссий об изменении климата. На помощь пришли и последние инженерные находки, например, есть иглу, в которой с помощью дополненной реальности можно вообразить себя растущим деревцем. Тут нам и назначил встречу Бертран Пиккар, знаменитый швейцарский аэронавт, создатель самолета Solar Impulse, работающего исключительно на солнечной энергии".

AP Photo/Michel Euler, file, all rights reserved
Бертран Пиккар, управляющий директор Solar Impulse, рассказывает лидерам бизнес-сообщества о том, насколько сегодня выгодно применени "чистых" технологий в производствеAP Photo/Michel Euler, file, all rights reserved

Аэронавт Бертран Пиккар: "Если бы меня сюда пригласили еще пять лет назад, то сказанное мною восприняли как экзотику и вряд ли бы мне поверили.

Но сегодня изменилось всё: те технологии, что считались дорогими, резко подешевели, стоимость возобновляемой энергии также уменьшилась. Это привело к росту прибыли в сфере природосберегающего производства. Кроме того, там началось массовое создание рабочих мест, так что сегодня в Давосе к моим словам - иное отношение, я объясняю, как уже завтра можно внедрять новейшие разработки, которые направлены на сохранение природы".

Тем не менее, как сообщает журналистка Euronews Изабель Кумар, "вопросы у участников дискуссий и наблюдателей все равно остаются. Например, как будут соотносится слова того или иного бизнесмена с делом, когда он вернется домой и посмотрит на издержки нового типа производства, чтобы решить, может ли он это себе позволить.

_Кто с энтузиазмом относится к такого рода тенденции, так это экоактивисты.
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_Они настаивают, что изменения в подходе к тому, что и как производить не требуют размышлений, что на них нужно идти максимально быстро, поскольку экологическая ситуация на планете нуждается в срочных мерах помощи.
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Бизнес и его лидеры, особенно, когда речь идет о крупных компаниях, несомненно, занимает куда как более осторожную позицию".

Michael Probst, copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved
Экоактивисты не желают снижать уровень давление на "сильных мира сего", они намерены участвовать в выступлениях протеста все то время, что проходит ВЭФ.Michael Probst, copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved

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