Давос-2020: "Экология - наше всё"

Главной темой открывающегося во вторник в швейцарском Давосе Всемирного экономического форума станет экология и весь комплекс связанных с ней проблем.

Несмотря на то, что природоохранная повестка дня мероприятия была оглашена, защитники планеты провели акцию по привлечению внимания к тому, как крупные корпорации, по их мнению, ухудшают ситуацию.

Манифестация проходила не на самом фешенебельном курорте, а в нескольких десятках километрах от него, ближе провести ее не получилось, поскольку в Давосе действуют исключительные меры безопасности.

На форуме ожидается не менее 3000 лидеров, представляющих 117 стран. Президент США Дональд Трамп приглашение принял.

Основатель ВЭ Клаус Шваб заявил прессе следующее: "Это вселяет в нас определенные надежды, что приезжает американский президент, поскольку тут у нас будет глобальный разговор с теми, кто принимает решения, оказывающие влияние на жизнь миллионов людей. Так что позиция Трампа важна, как важна позиция Греты Тунберг и ее коллег и единомышленников, они также примут участие в работе нашего форума. Тема экологии будет на этот раз превалировать в повестке дня".

В прошлом году юная шведка также была гостьей ВЭФ Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved Markus Schreiber

Этот форум станет юбилейным, он проводится в 50-ый раз, и, по замечанию самого Шваба, по тому, какие проблемы на нем обсуждаются, можно выстроить историю развития общества - от эпохи революции НТР до сегодняшних мер, призванных защитить природу и ее ресурсы, сохранив их для будущих поколений.