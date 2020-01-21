Не допустить эпидемии: страны опасаются нового коронавируса из Китая

Страны в срочном порядке принимают меры для нераспространения нового вида коронавируса из Китая.

Прежде всего туристам не рекомендуется посещать город Ухань, в центральной части страны. Именно там зафиксировано большинство заразившихся неизвестным ранее вирусом: больше двух третей заболевших, в том числе и 6 смертельных случаев.

В европейских аэропортах отбывающих в Китай предупреждают о риске заболевания.

В ряде воздушных гаваней и на железнодорожных вокзалах в соседних с КНР странах установлены тепловизоры, с помощью которых у пассажиров, прибывших из Китая, в частности из Уханя, можно выявить первые признаки заболевания.

По мнению экспертов, информации о новом коронавирусе пока не так много, что мешает подготовить другие страны к его возможному распространению.

Мы знаем, что вирус может передаваться от человека к человеку, но не обладаем информацией в полной мере. Пробелы сейчас мы как раз пытаемся восполнить. В ближайшие дни и недели ожидается передвижение большого количества людей, и мы должны подготовить власти других стран Джози Голдинг ведущий специалист по эпидемиям фонда Wellcome Trust

Китай уже сталкивался с вспышкой атипичной пневмонии в 2003 году. Тогда власти долгое время скрывали сообщения о распространении новой инфекции. Тяжёлый острый респираторный синдром, или как его называли "пурпурная смерть" унесла жизни более 800 человек.