Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Китай

В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек

Комментарии
 Сергей Щербаков
В Китае неизвестным вирусом заразились около 200 человек
Авторское право
AP - 早川真
Размер текста Aa Aa

Неизвестный ранее коронавирус, вызывающий тяжелую пневмонию, продолжается распространяться в Китае. На данный момент число зараженных достигает 200 человек. По данным властей КНР, три человека уже скончалось, более 40 госпитализированных находятся в тяжелом состоянии.

Изначально новый вирус был выявлен в городе Ухань в центре Китая в конце декабря. Первые случаи заражения связывают с местным оптовым рынком, на котором продавались морепродукты, но также курицы, кролики и даже летучие мыши.

Власти Поднебесной сразу уведомили Всемирную организацию здравоохранения о новом вирусе, а рынок был закрыт. Но позже случаи заболевания идентичным коронавирусом были зафиксированы также в Шэньчжэне и Пекине. Все люди, контактировавшие с больными, проходят тщательную проверку и карантин, чтобы не допустить бесконтрольного распространения нового заболевания.

Соседние страны с тревогой смотрят на ситуацию в Китае. Уже поступают данные, что неизвестный ранее возбудитель пневмонии появился в Японии, Таиланде и Южной Корее. Правда, пока речь идет о единичных случаях.

Во время вспышки атипичной пневмонии в 2003 году по всему миру скончались 774 человека.

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.