Новый коронавирус вызывает тревогу

В Китае растёт число заразившихся ранее неизвестным и смертельно опасным коронавирусом. По официальным данным, лабораторно подтверждены 45 случаев заболевания новой инфекцией.

Но британские учёные из Центра глобального анализа инфекционных заболеваний при Имперском Колледже Лондона пришли к выводу, что число заразившихся новым вирусом может достигать 1700 человек. «30 декабря Китай сообщил о вспышке заболеваний дыхательных путей в городе Ухань, – говорит директор Центра Нэнси Мессонье. – Мы очень обеспокоены этим, так как в качестве возбудителя называется новый коронавирус. Значит это не известное нам заболевание».

Вывод был сделан моделирования распространения инфекции на основе имеющейся информации о заражённых. В частности о более широком распространении вируса, возможно, говорит тот факт, что он уже был обнаружен у туристов, прибывших в Таиланд и Бангкок. Ведь в городе Ухань, где произошла вспышка заболевания, проживают 19 млн человек, тогда как международными рейсами ежедневно пользуются только 3400 человек.

Предполагается, что первые заболевшие заразились вирусом от морепродуктов на рынке в Ухани. Коронавирус — это патоген, который может поражать дыхательную, пищеварительную и нервные системы человека и животных. В 2002 г. в Китае в результате вспышки коронавируса погибли 774 человека.