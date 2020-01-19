Здание бывшего общежития Иркутского военного авиационного училища, которое местные жители окрестили "айсбергом", покрылось слоем льда как снаружи, так и изнутри из-за не прекращающихся коммунальных аварий и многочисленных прорывов труб. Но несмотря на это в многоэтажке все еще остаются несколько семей, которые пытаются выжить даже в таких условиях уже второй месяц. А между тем на улице сейчас - минус 14 градусов.
Бывшее общежитие располагается на территории ИВВАИУ, которое было закрыто в 2009 году. Большая часть квартир или комнат в здании пустует. Оставшиеся жители ежегодно страдают от проблем с отоплением.
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