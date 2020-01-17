Alphabet вошла в "клуб триллионников"

Корпорация Alphabet присоединилась к так называемому "клубу одного триллиона".

По итогам торгов 16 января на бирже NASDAQ цена акций Alphabet класса А превысила $1450. Таким образом общая стоимость холдинга достигла исторического рекорда, составив по ценам закрытия немногим более $1 трлн. За последние 12 месяцев акции владельца Google выросли на треть.

Alphabet стала четвертой американской компанией, преодолевшей триллионный порог.

Ранее это уже сделали производитель iPhone Apple, ветеран программного обеспечения Microsoft и крупнейший в мире онлайн-ритейлер Amazon, хотя последний недавно снова торговался ниже на фондовой бирже.