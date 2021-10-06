Google инвестирует в интернет для Африки

Компания Google сообщила о своих планах инвестировать 1 млрд долларов в течение 5 лет, чтобы поддержать предпринимательство в Африке, обеспечив более быстрый и доступный Интернет. По данным Всемирного банка, надежность Интернета - одна из главных проблем континента, где к широкополосной связи подключены менее 1/3 населения из 1,3 млрд человек.

"Эти инвестиции будут поддерживать цифровую трансформацию континента в четырёх ключевых областях. Это, во-первых, обеспечение беспрепятственного доступа и создание продуктов для каждого африканского пользователя. Во-вторых, помощь предприятиям в их цифровой трансформации. В-третьих, инвестиции в предпринимательство для стимулирования технологий следующего поколения. И, в-четвертых, поддержка некоммерческих организаций, работающих над улучшением жизни в Африке", - сказал Сундар Пичаи генеральный директор Google Inc. и материнской компании Alphabet.

Половина населения Африки моложе 18 лет, и потому континент считается многообещающим рынком. Руководство Google говорит, что за последние годы компания достигла огромных результатов на этом направлении , но требуется дополнительная работа, чтобы сделать Интернет доступным и полезным для каждого африканца. Инвестиции пойдут в первую очередь на развитие инфраструктуры, включая подводный кабель Equiano, который соединит Южную Африку, Намибию, Нигерию и остров Святой Елены с Европой.

Ранее Google выступила с инициативой обучить около 10 млн молодых африканцев и представителей малого бизнеса цифровым навыкам.