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Бизнес

Самые дорогие компании года

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  Ирина Шелудкова 
Самые дорогие компании года
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AP video archive
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Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco стала самой дорогой компанией года, после того как выставила свои акции на национальной бирже Tadawul. Это первичное размещение стало крупнейшим в истории.

Рейтинг стоимости компаний на основе данных биржевых площадок опубликовала ежедневная деловая газета германии "Хандельсблат".

Вслед за Saudi Aramco идут американские компании — корпорации Apple и Microsoft, интернет-гиганты Alphabet и Amazon и компания Facebook.

На седьмом месте по капитализации — китайская группа компания Alibaba, одна крупнейших в мире торговых платформ.

В целом в список из 100 компании попали 56 американских предприятий. А европейский бизнес теряет позиции: самые успешные компании — в Швейцарии. Производитель продуктов питания Nestle занимает 14-ю строчку, фармацевтический холдинг Roche находится на 24-м месте.

По мнению составителей рейтинга, американские компании ощутили пульс времени, разработав цифровые модели ведения бизнеса, немецкие компании, напротив, неверно оценили перспективы и в целом европейцы все еще находятся в поиске убедительной модели развития бизнеса в будущем.

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