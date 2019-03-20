ЕС оштрафовал Google на 1,5 млрд евро за нарушение антитрастового законодательства

Еврокомиссия оштрафовала Google на 1,490 млрд евро из-за сервиса контекстной рекламы AdSense. По словам еврокомиссара по конкуренции Маргрете Вестагер, компания нарушила антитрастовое законодательство при размещении онлайн-рекламы и ее выделении в результатах поиска в сети.

Вестагер пояснила, что антимонопольное расследование Еврокомиссии против Google охватывает период с 2006 по 2016 год.

Это уже третий штраф, наложенный ЕС на интернет-гиганта. В 2018 году Брюссель оштрафовал Google на 4,34 млрд евро за использование системы Android в качестве инструмента для создания барьеров конкурентам. В 2017 году на Google наложили антимонопольный штраф в размере 2,4 млрд евро.