Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

США

Microsoft обошёл Amazon

 Комментарии
 Кнарик Хачатрян 
Microsoft обошёл Amazon
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Компания Microsoft обошла корпорацию Amazon в борьбе за 10-тимиллиардный военный контракт. Детище Билла Гейтса будет теперь разрабатывать для Пентагона облачную инфраструктуру для хранения военных данных.

Сообщение о заключённом соглашении, появившееся на сайте минобороны США, стало неожиданностью: до последнего момента безусловным фаворитом среди участников тендера считалась Amazon, а платформа интернет-гиганта Web Services - признанный лидер в облачных вычислениях. На контракт Пентагона претендовали IBM и Oracle. А компания Google от тендера отказалась, заявив, что не желает, чтобы её искусственный интеллект использовался в военных целях.

Amazon уже сейчас поставляет оборудование ЦРУ и другим американским ведомствам. А Microsoft обеспечивает службы иммиграционного и таможенного контроля США программами для борьбы с нелегалами.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз высказывался нелестно о гендиректоре Amazon Джеффе Безосе и, по данным газеты NYT, мог повлиять на решение Пентагона.