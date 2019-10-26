Microsoft обошёл Amazon

Компания Microsoft обошла корпорацию Amazon в борьбе за 10-тимиллиардный военный контракт. Детище Билла Гейтса будет теперь разрабатывать для Пентагона облачную инфраструктуру для хранения военных данных.

Сообщение о заключённом соглашении, появившееся на сайте минобороны США, стало неожиданностью: до последнего момента безусловным фаворитом среди участников тендера считалась Amazon, а платформа интернет-гиганта Web Services - признанный лидер в облачных вычислениях. На контракт Пентагона претендовали IBM и Oracle. А компания Google от тендера отказалась, заявив, что не желает, чтобы её искусственный интеллект использовался в военных целях.

Amazon уже сейчас поставляет оборудование ЦРУ и другим американским ведомствам. А Microsoft обеспечивает службы иммиграционного и таможенного контроля США программами для борьбы с нелегалами.

Ранее президент США Дональд Трамп не раз высказывался нелестно о гендиректоре Amazon Джеффе Безосе и, по данным газеты NYT, мог повлиять на решение Пентагона.