Ангела Меркель с синяком под глазом: стрит-арт в поддержку женщин

"Только потому что я женщина" — на улицах Милана появились плакаты с фотографиями Мишель Обамы, Ангелы Меркель, Ангелы Меркель и других известных в политике женщин. У всех у них — синяки под глазами. Таким образом итальянский художник и активист, работающий под творческим псевдонимом AleXsandro Palombo, решил привлечь внимание к проблеме насилия в отношении женщин. На плакатах также написано: "Насилие в отношении женщин — глобальная проблема, которая касается всех, вне зависимости от расовой принадлежности, социального слоя и религиозных убеждений". В своей капании 2015 года активист использовал фотографии знаменитых актрис и певиц.
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