Что означает отставка российского правительства?

Сразу после традиционного обращения президента Владимира Путина к Федеральному собранию кабмин страны подал в отставку. «Мы как правительство Российской Федерации должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения [связанные с принятием поправок к Конституции]», - заявил премьер Дмитрий Медведев.

Политологов, с которыми удалось пообщаться Euronews, это решение застало врасплох.

"Когда мы увидим новое правительство, мы, возможно, увидим преемника"

Юлий Нисневич, политолог, профессор ВШЭ

С чем связана эта отставка? Тут есть разные варианты, но в любом случае можно предположить, что это начало того, что мы называем транзитом власти в России. Возможно, это говорит и о досрочной отставке президента.

Это не сиюминутная прихоть, не сиюминутное решение. Оно явно было подготовлено, существует какой-то план смены власти. Какой – сказать довольно сложно. Я уже несколько лет назад написал статью о том, что вообще-то ему (Владимиру Путину - прим.) власть уже сильно надоела. У меня было ощущение, что он с удовольствием и раньше бы ушел, но из-за того, как у нас в России устроено управление, сам он этого сделать не может.

Одна из версий, которая сейчас широко обсуждается – это то, что Медведева специально убрали с поста председателя правительства, так как ситуация в стране не самая лучшая, а из него готовят преемника. Но я в эту версию не очень верю, потому что его убрали на должность, значение которой пока никто не понимает (заместитель главы Совбеза - прим.). Преемник – это все-таки фигура, которая должна быть в информационном поле.

Опыт наших смен власти показывает, что у нас преемники, как правило, были связаны с правительством. Путин был назначен председателем правительства до того, как он сменил Бориса Ельцина, а Медведев, когда сменил Путина, был первым заместителем председателя правительства.

Когда мы увидим новое правительство, мы, возможно, увидим преемника. Либо мы увидим совершенно аморфный кабмин: то есть существует какой-то преемник, которого нам пока не показывают.

Есть три таких довольно разных варианта. Но до тех пор, пока мы не увидим новое правительство, довольно сложно прогнозировать, что произойдет. Это все решается в очень узком кругу, и от нас это скрыто.

"Это полный перезапуск системы"

Иван Преображенский, независимый политолог

Пока можно только предполагать. Медведев уже, по сути дела, получил новое назначение. Он – заместитель председателя Совета безопасности, отвечающий за обороноспособность.

Это означает полный перезапуск системы и, возможно, в ближайшее время объявление о досрочных выборах. Причем, не только парламентских. Можно говорить о том, что в этой ситуации, несмотря на то, что Медведев – наиболее вероятный преемник на посту президента в 2024 году, он оказался формально понижен в своей должности и отодвинут на второй план по сравнению не только с Путиным, но и с другими конкурентами в борьбе за место преемника президента.

Я думаю, что в этой ситуации не будет премьера в ближайшее время. Если он будет, это будет малоизвестный неожиданный человек (комментарий был взят до выдвижения Владимиром Путиным кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьера - прим.). Единственный вариант из известных людей – это традиционно Алексей Кудрин и нынешний спикер Госдумы Вячеслав Володин, поскольку речь идет об ответственном перед парламентом правительстве.

Но скорее всего решение не будет так приниматься. Сначала должно быть понятно, когда будут выборы, кого конкретно будут выбирать и в какой форме, будут ли они совмещены с голосованием по Конституции и будет ли это голосование либо референдум.

Российское правительство уже уходило в отставку

За всю историю России правительство только один раз уходило в отставку по собственному желанию. Так было в 2007 году. Михаил Фрадков и все члены кабмина ушли со своих постов, чтобы предоставить президенту свободу кадровых решений в преддверии важных политических событий – выборов в Госдуму и президентских выборов.

До этого глава государства пять раз сам отправлял правительство в отставку. Четыре раза это сделал Борис Ельцин (1998 году – правительства Виктория Черномырдина и Сергея Кириенко и в 1999 году правительства Евгения Примакова и Сергея Степашина). В 2004 году Путин отправил в отставку кабмин Михаила Касьянова.

Кроме того, правительство традиционно слагает с себя полномочия после инаугурации президента.