Главное из послания Владимира Путина к Федеральному собранию

Президент России Владимир Путин в среду обратился с традиционным посланием к Федеральному собранию, в котором дал оценку положению дел в стране и обозначил перспективы развития.

Событие прошло в "Манеже" в присутствии членов Госдумы, Федерального собрания, членов правительства и губернаторов. Всего на мероприятии присутствовали 1300 человек.

В этом году послание впервые показали на предназначенных для рекламы фасадах зданий в Москве и в столичном метрополитене. В частности, жители города увидели президента на Центральном телеграфе, гостинице "Космос", кинотеатре "Октябрь" и прочих медиафасадах.

Мы собрали главные цитаты из выступления российского президента.

Об изменениях в Конституцию

В нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность Президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим.

Предлагаю изменить этот порядок и доверить Государственной Думе не просто согласование, а утверждение кандидатуры Председателя Правительства Российской Федерации, а затем по его представлению всех вице-премьеров и федеральных министров. При этом Президент будет обязан назначить их на должность, то есть будет не вправе отклонить утверждённые парламентом кандидатуры соответствующих должностных лиц.

Требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции.

Главы субъектов Федерации, члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Председатель Правительства, его заместители, федеральные министры, руководители иных федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства.

Владимир Путин обращается с посланием к Федеральному собранию. AP Shamil Zhumatov

Ещё более жёсткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность Президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствии иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве, причём не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Россия должна оставаться сильной президентской республикой, поэтому за президентом должно оставаться право определять задачи и приоритеты деятельности правительства. Как и право отстранять от должности председателя правительства, его замов и федеральных министров в случае ненадлежащего исполнения обязанностей или в связи с утратой доверия.

Учитывая, что предложенные новации касаются существенных изменений политической системы, деятельности законодательной, исполнительной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок к Конституции Российской Федерации.

О внешней политике

Серьезный и прямой разговор о тех острейших проблемах, с которыми сталкивается человечество, безусловно, назрел. Надо проявить политическую волю, мудрость, мужество. Время требует осознания нашей общей ответственности и реальных действий. Подать пример должны страны ООН.

Именно пять ядерных держав несут особую ответственность за сохранение и устойчивое развитие человечества. Пять наций должны прежде всего начать с мер по устранению предпосылок для глобальной войны, выработать обновленные подходы к обеспечению стабильности на планете, которые бы полностью учитывали политические, экономические, военные аспекты современных международных отношений.

О военной мощи России

Наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме. Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая, и советский период, и новейшее время, мы никого не догоняем. А наоборот. Другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которым уже обладает Россия.

Обороноспособность страны обеспечена на десятилетия вперед, хотя и здесь нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться. Нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений. Но сегодня мы так и делаем.

Надежная безопасность создает основу для прогрессивного мирного развития России, позволяет нам сделать гораздо больше для решения самых насущных внутренних вопросов, сосредоточиться на экономическом, социальном росте всех наших регионов в интересах людей. Потому что величие России неотделимо от достойной жизни каждого гражданина. В этой гармонии сильной державы и благополучия людей вижу основу нашего будущего.

О Второй мировой войне