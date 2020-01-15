Отставка российского правительства

Правительство РФ ушло в отставку вскоре после того, как президент страны Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному собранию. Премьер-министр Дмитрий Медведев счёл этот шаг правильным на фоне оглашенных главой государства предложений об изменении конституции. Это, по словам Медведева, во всей вероятности внесёт существенные изменения в баланс исполнительной, законодательной и судебной власти. А отставка правительства в сложившихся условиях предоставит президенту возможность принимать все необходимые решения.

"Очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку", — передает слова Медведева агентство ТАСС.

Владимир Путин поблагодарил уходящее правительство за работу и поручил ему выполнять свои обязанности до формирования нового кабинета министров.

Дмитрию Медведеву глава государства предложил занять пост заместителя главы Собвеза и заняться темами обороноспособности и безопасности. Путин отметил, что если для ввода новой должности нужны изменения в закон, то это будет сделано.