Михаил Мишустин стал новым премьер-министром РФ

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина председателем правительства страны. Ранее Госдума России дала на это своё согласие. На пленарном заседании в четверг "за" проголосовали 383 депутата, воздержался 41, голосов "против" не было.

В своей речи перед голосованием Мишустин заявил, что кабмину предстоит огромная работа, и для этого у него есть и планы, и ресурсы. "Люди должны почувствовать реальное улучшение жизни. Пока этого не происходит", - сказал он, пообещав представить новый состав кабинета министров в ближайшие дни, а новый правительственный курс - в апреле.

15 января российское правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подало в отставку на фоне оглашенных президентом Владимиром Путиным предложений об изменении конституции. Вслед за этим глава государства предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра.