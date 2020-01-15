"Зеленая сделка" ЕС : краткий курс

"Зеленая сделка" - крупнейшая в истории ЕС коррекция экономического курса. Проект предполагает изменения во всех отраслях с прицелом на достижение глобальной цели - формированию в ЕС углеродно-нейтрального пространства через 30 лет. Для этого с 2021 года до 40% бюджета Общей сельскохозяйственной политики будет направляться на решение климатических задач. Первый рубеж "Зеленой сделки" - 2030 год. К этому времени предполагается добиться как минимум 40-процентного сокращения объема выбросов парниковых газов от уровня 1990 года. Проект также предусматривает увеличение доли энергии из возобновляемых источников до 32 % в общей структуре энергопотребления и примерно такой же показатель экономии энергии.

Для этого Европе придется перенаправить 1-2% ВВП на развитие зеленой экономики - речь идет о развертывании новой инфраструктуры, госзакупках, научно-исследовательской работе, переоснащении промышленности и других нуждах.

По оценкам Еврокомиссии, достижение климатических задач -2030 потребует инвестиций в размере 260 миллиардов евро в год. Власти Большой Европы предлагают выделять по 45 миллиардов ежегодно в период с 2021 по 2027 гг. Но этого недостаточно. Большая часть инвестиционной нагрузки ляжет на плечи бизнеса и налогоплательщиков, свое веское слово должны будут сказать и правительства стран-членов.