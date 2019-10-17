"Зелёная сделка" на Саммите ЕС

Программа "Вкратце из Брюсселя":

На проходящей в Брюсселе встрече в верхах Евросоюза обсуждается, среди прочего, общий бюджет. Еврокомиссия попросила страны-члены профинансировать так называемую «зелёную сделку».

Демонстрации протеста против климатической политики проводятся уже не только на улицах бельгийской столицы, но и в стенах Европарламента. Десятки молодых людей пришли туда по приглашению фракции социалистов. Они пропускали занятия в школах и ВУЗах, считая более важным требовать от правительств решительных мер по спасению планеты, таких как переход на возобновляемые источники энергии.

«Мы хотим действий сейчас, потому что возникла чрезвычайная ситуация, - говорит один парень. - Мы хотим действий, и сейчас, быстро, как можно скорее».

На этой шумной конференции обсуждалась «зелёная сделка», в соответствии с которой, в бюджете Евросоюза будут значительно увеличены ассигнования на экологические нужды.

«Давайте теперь мы прекратим дискуссии, - сказал французский евродепутат Пьер Ларутуру. - Мы должны выиграть войну против изменений климата, а война требует денег. Легко обещать резкое сокращение вредных выбросов в атмосферу к 2050 году — с этим согласны все, кроме, пожалуй, президентов Америки и Бразилии Трампа и Больсонаро. Но откуда взять деньги, которые нужны для теплоизоляции домов, чистый общественный транспорт, изменение сельскохозяйственной модели?".

Социалисты призвали Урсулу фон дер Ляйен сделать кримат абсолютным приоритетом в политике Еврокомиссии, которую она возглавит.

"Мой галстук показывает быстрое повышение температуры за последнюю сотню лет, - говорит бельгийский климатолог Жан-Паскаль ван Иперсель. - Вы видите на цветных полосках, как год за годом атмосфера становилось всё теплее, а теперь продолжает теплеть. То, что срочные меры необходимы, показывает один этот галстук".

По оценкам Европейского аудиторского суда, Евросоюза должен расходовать в год на "зелёную сделку" более одного триллиона евро. Но страны ЕС пока обещали фон дер Ляйен лишь одну десятую часть этой суммы.

ЕС огорчил Западные Балканы

Отменено начало переговоров о вступлении Северной Македонией и Албании в Евросоюз. Несколько лет назад он обещал этим странам-кандидатам полное членство, если они проведут необходимые для этого реформы, которые принесут ощутимые плоды.

Отказ Брюсселя от сближения с Тираной и Скопье болезненно воспринят западнобалканскими столицами.

Они возлагают ответственность за это на Париж. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Северная Македония и Албания должны лучше соответствовать критериям членства в ЕС.