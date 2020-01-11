Китай: фестиваль фонарей в Дэяне

В китайском городе Дэян (провинция Сычуань) - в преддверии праздника Весны стартовал фестиваль фонарей. Уже в первый день красочное мероприятие привлекло в Дэян тысячи местных жителей и иностранных туристов. Древние традиции и современные технологии. Все это - на фестивале в Дэяне, который продлится до 16 февраля.
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