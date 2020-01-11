Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

no comment

Китай: фестиваль фонарей в Дэяне

В китайском городе Дэян (провинция Сычуань) - в преддверии праздника Весны стартовал фестиваль фонарей. Уже в первый день красочное мероприятие привлекло в Дэян тысячи местных жителей и иностранных туристов. Древние традиции и современные технологии. Все это - на фестивале в Дэяне, который продлится до 16 февраля.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Другие No Comment

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.