Китай: фестиваль фонарей в Дэяне

В китайском городе Дэян (провинция Сычуань) - в преддверии праздника Весны стартовал фестиваль фонарей. Уже в первый день красочное мероприятие привлекло в Дэян тысячи местных жителей и иностранных туристов. Древние традиции и современные технологии. Все это - на фестивале в Дэяне, который продлится до 16 февраля.