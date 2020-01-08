Новогоднее обещание гейш

В древней японской столице Киото гейши решили в новом году улучшить своё танцевальное и музыкальное мастерство. Около 100 красавиц собрались в одном из залов района Гион во вторник в традиционных кимоно и с рисовыми колосьями в причёсках.

Они дали обещание свято храниь традиции, упорно тренироваться, чтобы показывать более высокий уровень исполнения.

Гейши внимательно наблюдали за тем, как выступает на сцене их учитель танцев Ячиё Иноуэ, обмениваясь новогодними поздравлениями и потягивая сакэ.