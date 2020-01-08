Франция: январское наступление трудящихся

Новый год наступил, но принципы, которыми руководствуются сотрудники государственного Общества французских железных дорог (SNCF), остались теми же: они добиваются от властей, чтобы те дезавуировали проект пенсионной реформы.

Опрос, опубликованный несколько дней назад влиятельной консервативной "Фигаро", свидетельствует, что идеи железнодорожников разделяют три четверти работающих граждан.

Нынешняя забастовка стала самой длительной в истории 5-ой Республики, она продолжается более месяца, и уже обошлась экономике в многие сотни миллионов евро AP Photo, file, all rights reserved Christophe Ena

Лоран Обло, сотрудник SNCF, рассказывает: "Мы объясняем пассажирам, в чем заключаются наши требования, и так вот уже месяц, с 5-го декабря".

Одним из предвыборных обещаний еще кандидата на президентский пост Эммануэля Макрона было реформирование пенсионной системы Франции, насчитывающей свыше 40 специальных, как говорят сами французы, "режимов".

Им пользуются в том числе и железнодорожники.

У них возраст выхода на покой - один из самых низких в стране. В числе предлагаемых мер значится и повышение пенсионного возраста. Забастовщики с этим категорически не согласны.

Сейчас машинист поезда имеет право выйти покой в 50 с небольшим, правительство предлагает ему работать до 62-х, но и после этого у него не будет полной пенсии, чтобы ее заработать, нужно продолжать трудиться до 64-х.

В 2018-м году машинисты уходили на пенсию приблизительно в 53 года, их коллеги-железнодорожники трудились в среднем до 58 лет.

Лоран Обло и его соратники требуют, по их словам, "чтобы правительство отказалось от своих планов, и, видя, что никому реформа не нравится, приняло бы гнев народа в расчет".

Правительство во главе с премьер-министром оказалось между двух огней: возмущением общества реформой и желанием президента ее продолжать AP Photo, file, all rights reserved LIONEL BONAVENTURE

Из Лиона передает журналист Еuronews Гийом Пёти: "Но сам Макрон, обращаясь к нации с новогодними поздравлениями, подчеркнул, что от своего не отступать не намерен, и что он продолжит дальнейшую работу по реформе. Он также упомянул, что готов и к компромиссам. Возраст выхода на пенсию по-прежнему вызывает несогласие большинства в обществе. Фронда тем временем начинается и в партии власти".

20 депутатов Национального собрания от "Вперед, Республика!" выдвигают свои аргументы. Среди них и Юбер Жюльен-Лаферрьер.

В интервью Еuronews парламентарий заявил: "Нам требуется подходить к возрасту выхода гибко, поскольку он не может быть одинаковым для разных профессий и для разных сфер деятельности. Но, с другой стороны, мы должны принимать в расчет и продолжительность жизни, которая также зависит от того, где человек работает. После 60-ти эта разница может достигать в ряде случаев и 10 лет".

В четверг в стране должна пройти новая всеобщая акция протеста, в которой, помимо сотрудников госсектора, намерены принять участие и представители, к примеру. адвокатской профессии: реформа предполагает упразднение их пенсионного режима и особой кассы, куда они на протяжении всей своей карьеры делали соответствующие отчисления.