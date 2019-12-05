Франция бастует до понедельника

Во Франции началась бессрочная общенациональная забастовка трудящихся, требующих отказа от пенсионной реформы, на проведении которой настаивает правительство. В манифестациях протеста, прошедших во всех крупных городах страны, приняли участие, по разным оценкам, от 800 000 до 1,5 миллионов человек. Профсоюзы, организовавшие забастовку, настроены решительно, о чём заявляет глава профсоюза CGT Филип Мартинес:

– Правительство пыталось расколоть в наше движение, стигматизируя тех, кого называет «привилегированными». Наш ответ – на улицах, здесь работающие и в частном, и в государственном секторе, и пенсионеры, и молодёжь. Нас всех касается эта неудачная реформа, и мы собрались, чтобы заявить, что не хотим её.

Во Франции трудящиеся нередко проводят различные акции протеста и забастовки, но столь крупной в стране не было уже много лет. Пенсионная реформа действительно касается большинства, и люди знают, что другого пути отстоять свои права у них нет:

– Меня очень тревожит будущее, – говорит один из манифестантов. – Боюсь, что пенсионную систему могут совсем ликвидировать.

Пассажирам в этот день пришлось несладко. Девять из десяти поездов дальнего следования были отменены. Пригородные поезда курсировали с большими перерывами и лишь в ограниченные часы.

– Мне понятно недовольство людей, но в результате страдаем мы, пассажиры, и я не знаю, смогут ли бастующие завоевать таким образом нашу поддержку.

Забастовка готовилась уже давно, и правительству было хорошо об этом известно. Министр транспорта Жан-Батист Джеббари, выступая перед журналистами, дал понять, что ситуация остаётся под контролем:

– Для меня это не стало неожиданностью. Ещё полтора месяца назад я говорил, что забастовка будет мощной, и именно так и оказалось. Правительство к этому готово, и в последние недели находилось в постоянном контакте с профсоюзами.

Между тем, если протестующие, перекрывшие автомагистрали и заблокировавшие доступ к нефтеперерабатывающим заводам, продолжат свои действия, страну могут ждать серьёзные проблемы.

Забастовка коснулась учебных заведений, а также ряда больниц, где были отменены все операции помимо неотложных. Многим медицинским работникам пришлось в этот день заночевать прямо на рабочем месте.

Профсоюзы уже заявили, что забастовка продлится по меньшей мере до понедельника.