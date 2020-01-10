Профсоюзы и власти Франции пока не смогли договориться

Профсоюзы и правительство Франции не смогли договориться о новой пенсионной реформе. Премьер-министр страны Эдуард Филипп сказал, что на состоявшейся встрече стороны смогли "достичь прогресса", но признал, что "предстоит дальнейшая работа". Он добавил, что сделает профсоюзам конкретные предложения.

Эдуар Филипп, премьер-министр Франции

"Сегодняшний день, день обмена мнениями, дал старт откровенным и очень конструктивным дискуссиям. Я считаю, что этим вечером мы достигли определенного прогресса в поиске компромиса, к которому мы все так мечтаем прийти. В любом случае это был очень продуктивный день, но нам есть, над чем еще работать".

Профсоюзы продолжают настаивать на том, что нужно отменить пункт о повышении возраста выхода на пенсию с 62 до 64 лет.

Лоран Берже, представитель профсоюзов

"Этот пункт о пенсионном возрасте (в 64 года) должен исчезнуть из нового законопроекта. Нужно изменить документ, отправленный в Государственный совет, чтобы достичь сбалансированной системы к 2027 году".

Жоффруа Ру де Безьё, глава федерации работодателей MEDEF

"Компромисс – это пока не то, о чем идет речь. Сейчас мы хотим знать, сколько все это будет стоить. Я вижу, как некоторые говорят, что мы близки к соглашению, но, чтобы достичь соглашения, нам нужны цифры. И у нас их нет".

Пятую неделю тысячи протестующих выходят на улицы по всей стране, чтобы привлечь внимание правительства. Трудовые профсоюзы Франции хотят отмены новой пенсионной реформы и готовы протестовать дальше.