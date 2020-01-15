Ведущие врачи Франции объявили ультиматум правительству

Во Франции свыше тысячи известных медиков - заведующие отделениями в больницах - объявили о коллективной отставке с административных постов , в случае, если минздрав страны не начнет немедленные переговоры с представителями этой профессии. После забастовки соседнего медперсонала и сотрудников отделений скорой помощи о несогласии с политикой властей в этой сфере на созванном собрании заявила профессура.

Как заявил профессор-ревматолог, заведующий отделением больницы "Бисетр" Ксавье Мариетт, "эта отставка - сильный сигнал, который мы адресуем правительству, мы огорчены, что приходится прибегать к ультиматуму, мы делаем это с болью в сердце, но это единственный который у нас остается".

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Подобный шаг не имеет прецедентов в истории Пятой республики.

У врачей - высокие доходы и уважение в обществе.

Профессура отвергает постоянный секвестр бюджета в отношении финансирования государственных лечебных учреждений, требует справедливости в оплате работы среднего и младшего больничного персонала и настаивает на расширении штатного расписания для больничных отделений.