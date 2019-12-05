Франция бастует из-за пенсионной реформы

Протестующие во Франции не согласны с предложенным властями проектом пенсионной реформы, которая должна объединить 42 существующие схемы в одну. Универсальная система положит конец специальным пенсионным условиям для таких категорий, как, например, сотрудники железной дороги и учителя. По словам последних, их будущие пенсии могут сократиться на 30%.
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