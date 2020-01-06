Искусственные кости: спрос будет расти

В Люблине на востоке Польши Мачей Маньецки возглавляет компанию Medical Inventi, где увидел свет уникальный материал FlexiOss, способный заменять поврежденные кости и стимулировать рост костных клеток в организме. Он рассказал о новинке подробнее: "Огромное достижение наших ученых - положить в основу материала полимер глюкозы, то есть сахар, а не животный или человеческий белок.

Это важно по двум причинам: во-первых, это может значительно снизить риск отторжения и токсичности импланта. Во-вторых, есть культурное и религиозное измерение, особенность состава нашей новинки может открыть для нас, в частности, арабский рынок. Мы провели предварительное исследование и обнаружили, что наши технологии представляют большой интерес для этих регионов.

По оценкам, ортобиологический рынок, то есть рынок решений для восстановления костной ткани, составляет около 2 триллионов евро. Наш целевой сегмент - это импланты длинных костей, таких как бедренная. Но мы также хотели бы обратить внимание и на другие сферы применения наших разработок - например, в стоматологии, ветеринарии, для лечения остеопороза, рака костей".