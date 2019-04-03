ЕС: инвестиции в инновации

В апреле 2018 года рядом европейских стран была подписана Декларация о сотрудничестве в области искусственного интеллекта.

К концу 2020 года в ЕС должны увеличиться инвестиции в исследования и инновации в области искусственного интеллекта – как в государственном, так и в частном секторе.

В период до 2020 года будет выделено 1,5 миллиарда евро по программе «Горизонт», ещё 20 миллиардов составят государственные и частные инвестиции.

На создание прочной основы для искусственного интеллекта в будущем, после 2020 года потребуются дополнительные инвестиции: каждый год по 20 миллиардов евро совокупных государственных и частных инвестиций, а также по миллиарду в рамках программ «Горизонт» и «Цифровая Европа».

Какова причина такого внимания и столь крупных инвестиций? Дело в том, что в последние десятилетия экономический рост В ЕС почти на две трети был обусловлен инновациями.